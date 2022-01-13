Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании. Об этом Зеленский сообщил в своем аккаунте в Twitter.

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По его словам, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе шаги по ее деэскалации. Зеленский назвал диалог продуктивным.

Информация о том, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» появилась в конце октября. Позже Пентагон отмечал увеличение числа военных на территории.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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