Зеленский не согласился с «Минском» от 2015 года

Зеленский отметил, что его, в частности, не устраивает требование сначала провести местные выборы в Донбассе, прежде чем Киев получит под свой контроль российско-украинскую границу.

Президент добавил, что выборы должны пройти по украинским законам, а они исключают присутствие различных вооруженных группировок в регионе. При этом наблюдать за голосованием должны журналисты, ОБСЕ, ЦИК, представители украинских партий, что невозможно обеспечить без контроля над границей.

Зеленский признал, что это будет самый сложный вопрос в ходе переговоров, которые назначены на 9 декабря с участием «нормандской четверки».

