Зеленский не согласился с «Минском» от 2015 года
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью ряду западных СМИ заявил о своем несогласии с условиями минских соглашений, которые были заключены в 2015 году, передает RT.
Зеленский отметил, что его, в частности, не устраивает требование сначала провести местные выборы в Донбассе, прежде чем Киев получит под свой контроль российско-украинскую границу.
Президент добавил, что выборы должны пройти по украинским законам, а они исключают присутствие различных вооруженных группировок в регионе. При этом наблюдать за голосованием должны журналисты, ОБСЕ, ЦИК, представители украинских партий, что невозможно обеспечить без контроля над границей.
Зеленский признал, что это будет самый сложный вопрос в ходе переговоров, которые назначены на 9 декабря с участием «нормандской четверки».
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