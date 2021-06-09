Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым в «нормандском формате»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность к переговорам по Донбассу в «нормандском формате» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом украинский министр заявил в ходе совместного брифинга с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
«Я готов к предметному разговору с министром иностранных дел Лавровым в четырехстороннем "нормандском формате" как относительно вопросов по безопасности, так и политических вопросов по урегулированию», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Глава МИД Украины добавил, что шанс на встречу в «нормандском формате» появился благодаря усилиям глав МИД Германии и Франции. При этом Кулеба выразил надежду, что Лавров будет «договариваться», а не транслировать «классическую российскую позицию, что во всем все виноваты, кроме России».
Между тем, Киев одобрил проект стратегии внешнеполитической деятельности, одним из основных направлений которой является «противодействие российской агрессии политико-дипломатическими средствами». Украинские власти считают, что политика России — якобы «основная угроза для Украины и ЕС», отмечает Ura.ru.
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