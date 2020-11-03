Зеленский назвал возможным роспуск Верховной рады из-за политического конфликта

По мнению Зеленского, чтобы избежать роспуска, украинский парламент должен разобраться со спорным решением Конституционного суда, принятым 27 октября. Тогда суд отменил часть норм закона "О предотвращении коррупции", согласно которому чиновники обязаны предоставлять электронные декларации своих доходов.

Украинский лидер в эфире телеканала ICTV заявил, что в случае "политического коллапса" в Раде и в партии "Слуга народа" он может прибегнуть к крайним мерам в виде досрочного прекращения полномочий Рады.

