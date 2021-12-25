Зеленский назначил главу Харьковской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской области Олега Синегубова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис лидера Украины.

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Ранее Синегубов был главой Полтавской области с ноября 2019 года. В назначении отмечается, что он провел там эффективную работу, в том числе решил проблему с долгостроями и обеспечил хороший уровень вакцинации.

Зеленский отметил важность назначения, поскольку область граничит с РФ.

Временным главой Полтавской области назначен Дмитрий Лунин, который был первым заместителем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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