Зеленский назначил главу Харьковской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской области Олега Синегубова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис лидера Украины.
Ранее Синегубов был главой Полтавской области с ноября 2019 года. В назначении отмечается, что он провел там эффективную работу, в том числе решил проблему с долгостроями и обеспечил хороший уровень вакцинации.
Зеленский отметил важность назначения, поскольку область граничит с РФ.
Временным главой Полтавской области назначен Дмитрий Лунин, который был первым заместителем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Президент Молдавии выразила обеспокоенность отношениями Москвы и Киева
- РЖД запустят поезда Йошкар-Ола - Санкт-Петербург с 28 декабря
- В Екатеринбурге разыскивают мужчину, застрелившего человека в кафе
- МИД выразил протест посольству Японии из-за выставки о Курилах
- В мире за неделю выявлено более 5 млн заражений коронавирусом
- В РФ число погибших в ДТП детей выросло в 2021 году
- Россия выделит 10 млн долларов на помощь палестинским беженцам
- В Крыму предупредили об опасности схода лавин в горах
- Соловьев рассказал, почему его не пустили на пресс-конференцию Путина
- Борца с коррупцией в астраханском УМВД заподозрили в получении взятки деньгами и рыбой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru