Зеленский назначил главу Харьковской области

Ранее Синегубов был главой Полтавской области с ноября 2019 года. В назначении отмечается, что он провел там эффективную работу, в том числе решил проблему с долгостроями и обеспечил хороший уровень вакцинации.

Зеленский отметил важность назначения, поскольку область граничит с РФ.

Временным главой Полтавской области назначен Дмитрий Лунин, который был первым заместителем.



