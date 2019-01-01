Саакашвили вновь стал гражданином Украины по решению Зеленского

Владимир Зеленский принял решение о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Ранее НСН рассказала о реакции в Тбилиси на заявление об уходе Саакашвили с поста руководителя парии ЕНД и о возможном его уходе из политики.

В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил, что уход Саакашвили с поста партийного лидера не означает его уход из политики вообще.

«Это скорее игра, потому что то, что ему самому кажется политикой, хотя на самом деле это клоунада, из этого он выйти уже не может. Как наркоман, которому уже ничего помочь не может, привязан к наркотикам, так и Саакашвили привязан к своей так называемой политике и публичным действиям», — рассказал эксперт.

