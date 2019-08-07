Зеленский и Макрон поговорили о встрече в нормандском формате
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, сообщает RT.
Отмечается, что Зеленский призвал лидеров так называемой «нормандской четвёрки» провести срочную встречу для согласования дальнейших шагов в сторону разрешения конфликта в Донбассе.
Ранее стало известно, что Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Поводом послужил обстрел в зоне боевых действий, в результате которого, утверждают в Киеве, погибли четверо военнослужащих.
В свою очередь Макрон выразил поддержку украинским властям и согласился с необходимостью проведения встречи лидеров Росси, Украины, Франции и Германии.
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