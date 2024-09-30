Затулин предложил Грузии вступить в Союзное государство РФ и Белоруссии

Грузия может подать заявку на вступление в Союзное государство РФ и Белоруссии вслед за Абхазией и Южной Осетией, тогда государства смогут развивать отношения с суверенных позиций, заявил НСН первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить, в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, будет готова помочь. Затулин отметил, что Абхазия и Осетия не вернутся в состав Грузии.