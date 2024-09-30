Затулин предложил Грузии вступить в Союзное государство РФ и Белоруссии
Константин Затулин заявил НСН, что Грузия может подать заявку на вступление вслед за Абхазией и Южной Осетией, так как этот вопрос давно обсуждается.
Грузия может подать заявку на вступление в Союзное государство РФ и Белоруссии вслед за Абхазией и Южной Осетией, тогда государства смогут развивать отношения с суверенных позиций, заявил НСН первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Правительство Грузии положительно оценивает заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности помочь сближению Тбилиси с Абхазией и Южной Осетией, заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН обратил внимание на готовность Тбилиси к «историческому примирению» и отметил, что сами стороны должны определить, в какой форме им мириться, а Россия, в случае общей заинтересованности, будет готова помочь. Затулин отметил, что Абхазия и Осетия не вернутся в состав Грузии.
«Я не исключаю как вариант, если состоится вступление Абхазии и Южной Осетии в Союзное государство России и Белоруссии, о чем давно идет разговор, почему бы Грузии тоже не подать эту заявку? Это будут отношения между суверенными странами. Россия не собирается отдавать свое признание Абхазии и Южной Осетии. Договориться о ненападении, о мирном договоре действительно хотят. Говорить за всех грузинских политиков я не могу, последователям Саакашвили нужен реванш. Они думают, что принудят Абхазию и Осетию, добьются их возращения силовым путем. Другие понимают, что этот путь завел в тупик уже несколько раз. Они рассчитывают, что в этом вопросе дипломатически поможет Россия. Таких планов у России нет и быть не может», - заключил собеседник НСН.
Абхазия может объединиться с Грузией только на правах равных государств, это подразумевает признание независимости Абхазии и заключение договора о ненападении, заявил абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг «Радиоточке НСН».
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