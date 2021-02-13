Заседание по импичменту экс-главе США Трампу продолжилось

Заседание по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу возобновилось в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

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Заседание верхней палаты парламента транслируется американскими телеканалами в прямом эфире. Сенаторы приступили к вопросам стороне обвинения и юристам. Данный этап будет длиться до четырех часов.

Члены Палаты представителей, которые представляют сторону обвинения, излагали свою позицию на протяжении двух дней, 10 и 11 февраля. Адвокаты экс-главы Белого дома также привели свои доводы в пятницу 12 февраля.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Процедура импичмента началась из-за штурма Капитолия 6 января. По мнению обвинения, Трамп в своей речи, произнесенной незадолго до штурма, подстрекал своих соратников к захвату здания Конгресса.

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Фото: politico.com
ТЕГИ:Сенат СШАИмпичментДональд Трамп
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