Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку после поступивших в его адрес обвинений о сексуальных домогательствах.

Байден назвал трагедией рост случаев заражения COVID-19 в США

Так президент ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. На вопрос, должен ли Куомо, по мнению Байдена, быть подвергнут импичменту в случае отказа уйти в отставку, президент не дал ответа. Он призвал «делать шаг за шагом».

Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БайденСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры