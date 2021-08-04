Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

Так президент ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. На вопрос, должен ли Куомо, по мнению Байдена, быть подвергнут импичменту в случае отказа уйти в отставку, президент не дал ответа. Он призвал «делать шаг за шагом».

Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

