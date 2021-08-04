Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку
Президент США Джо Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку после поступивших в его адрес обвинений о сексуальных домогательствах.
Так президент ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости. На вопрос, должен ли Куомо, по мнению Байдена, быть подвергнут импичменту в случае отказа уйти в отставку, президент не дал ответа. Он призвал «делать шаг за шагом».
Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.
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