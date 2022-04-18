«Шокировал сотрудников»: «Ведомости» сообщили об отъезде топ-менеджера «Сбера» в США

«Хасис уехал в Штаты сразу с началом специальной военной операции на Украине, у него гражданство этой страны», – рассказал один из собеседников издания.

Информацию подтвердил другой источник, отметив, что топ-менеджер уехал «практически сразу». Еще один собеседник газеты рассказал, что Хасис покинул Россию «за пару дней» до начала спецоперации.

«Он [Хасис] уехал из страны одним из первых среди топ-менеджеров "Сбера", что просто шокировало сотрудников. После него из ключевых управленцев ушел еще [старший вице-президент, технический директор группы] Давид Рафаловский, который курировал блок по технологиям», — рассказал собеседник «Ведомостей» в банке.

Отмечается, что экс-первый зампред развивал в Сбербанке онлайн-ритейл. Его отъезд осложнил ситуацию с сервисом экспресс-доставки «Самокат», что повлияло на решение сократить его работу в регионах. По словам источников, Хасис уже не является штатным сотрудником банка или его структур: он покинул Сбербанк в начале февраля, и банк не планирует сотрудничать с топ-менеджером.

В конце прошлого года Хасис оставил должность первого зампреда правления Сбербанка и должен был возглавить новый холдинг организации в сегменте e-commerce. Однако созданием нового подразделения пока никто не занимался.

