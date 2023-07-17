Зампостпреда РФ при ООН заявил, что решение по зерновой сделке окончательное

В ходе общения с журналистами он также рассказал, что переговоров по данной теме не планируется.

«Насколько я знаю, нет» - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД РФ заявили, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл, и без участия России она прекращает своё функционирование с 18 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

