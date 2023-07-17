Зампостпреда РФ при ООН заявил, что решение по зерновой сделке окончательное

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что принятое Москвой решение по черноморской зерновой инициативе окончательное, сообщает ТАСС.

Эрдоган: зерновая сделка «ушла в историю»

В ходе общения с журналистами он также рассказал, что переговоров по данной теме не планируется.

«Насколько я знаю, нет» - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее в МИД РФ заявили, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения «черноморской инициативы» теряет смысл, и без участия России она прекращает своё функционирование с 18 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНРоссияЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры