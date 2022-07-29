Зампостпреда РФ анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится в пятницу. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при при организации Дмитрий Полянский.

Полянский рассказал, как заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов

Дипломат указал, что мероприятие инициировали западные страны, пишет RT.

«Отдельной темы у него [заседания] нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнул, что России «есть что сказать».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:УкраинаСовбез ООН
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