Зампостпреда РФ анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится в пятницу. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при при организации Дмитрий Полянский.
Дипломат указал, что мероприятие инициировали западные страны, пишет RT.
«Отдельной темы у него [заседания] нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал Полянский в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что России «есть что сказать».
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