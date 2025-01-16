Захарова: Вручение ноты протеста послу РФ в Армении вызывает недоумение

Вручение ноты протеста послу РФ в Армении Сергею Копыркину со стороны МИД республики вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводят РИА Новости.

Ранее, 15 января, МИД Армении передало ноту протеста Копыркину в связи с недовольством его словами в выпуске новостной программы «Вести недели» на российском телевидении 12 января.

«Эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста. Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом», — подчеркнула она.

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Также она подчеркнула, что это было не частное мнение, а официальная позиция российских властей, которая Армении хорошо известна. Россия последовательно говорит о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне, пояснила она. Речь идет о заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Ранее генеральный директор агентства «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не предполагает, какое высказывание посла РФ в Армении в выпуске программы «Вести недели» привело к тому, что его вызвали в МИД республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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