«Выкинут наши войска!»: Договор между США и Арменией вынудит РФ укреплять свой юг

Подписанный договор о сотрудничестве Армении и США, а также амбициозные планы переизбранного президента США Дональда Трампа по расширению его страны говорят о том, что Трамп станет самым серьезным противником России. Об этом в эфире НСН заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали хартию о стратегическом партнерстве. Ереван и Вашингтон также объявили о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере. Блинкен отметил, что подписание хартии делает сотрудничество Армении и США более амбициозным, а Мирзоян заявил, что Ереван и Вашингтон достигли уровня партнерства, который имеет решающее значение в контексте сложных международных отношений. Он также заявил о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве с США в атомной сфере. Соболев считает, что эта ситуация очень опасна, и подобный договор однозначно противоречит интересам России в Закавказье.

«Безусловно, это угрожает интересам России в Закавказье. Ведь у власти в США теперь Трамп, а не хромающий и падающий Байден. Это человек, который хочет сделать Америку великой. И нам это величие совершенно ни к чему. То, что он влез в Армению, это первый звонок того, что он безусловно будет нашим противником и, наверное, самым серьезным. Конечно, есть риски и превращения Армении в анти-Россию, если они уже заключили такой договор. Кстати, Блинкен и вот этот новый госсекретарь не особо расходятся во мнениях по Украине, поэтому стоит отбросить те надежды, которые у нас были на Трампа. Трамп потом заявил, что Канада входит состав США, Гренландия - само собой, а это очень серьезно. Он создает фактически империю. Это в корне противоречит нашим национальным интересам. Конечно, в Армении расположат базы НАТО, а наши войска оттуда выкинут. Наши военные базы находятся в Гюмри, в Ереване. Это очень серьезно. Все южное направление надо будет укреплять», - рассказал он.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не намерен выходить из Евразийского экономического союза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

