Захарова удивилась, что Киев не поддерживает инициативу передачи пленных из Донбасса

В Министерстве иностранных дел России выразили удивление жесткой позицией Киева по предложению Донбасса передать удерживаемых лиц Украине напрямую, минуя минские соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Захарова отметила, что инициатива непризнанных ДНР и ЛНР о передаче пленных не через минские договоренности, а напрямую члену партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутату Верховной рады Виктору Медведчуку была вызвана "гуманитарными соображениями". Захарова отметила, что по вине украинской стороны переговоры по обмену удерживаемыми лицами ведутся крайне медленно.

По мнению Захаровой, "политические амбиции" украинские власти ставят выше интересов граждан своей страны. Она подчеркнула, что предложение Луганска и Донецка остается в силе. Дипломат призвала Киев к "человечности", которая позволит принять "жест доброй воли Донбасса".

Медведчук ранее сообщил, что полномочные представители непризнанных ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего предложили ему вывезти на территорию, подконтрольную Киеву, украинских гражданок Светлану Довгаль, Наталью Стаценко, Екатерину Котенко и Наталью Савченко.

