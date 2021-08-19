Захарова: сбежавший президент Афганистана несёт ответственность за ситуацию в стране
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за сложившуюся в Афганистане ситуацию несёт ответственность сбежавший из страны президент Ашраф Гани, сообщает РИА Новости.
По её словам, у него были все возможности для обеспечения успеха «межафганского мирного процесса», а также мог содействовать «созданию инклюзивного правительства» с привлечением всех этнополитических сил Афганистана.
«Этот шанс был упущен», - резюмировала Захарова.
Ранее боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана.
Президент Гани сложил полномочия и бежал из страны, объяснив свой поступок желанием «предотвратить бойню». Позже он рассказал, что находится на территории ОАЭ, однако не считает себя предателем и намерен вернуться в Афганистан в ближайшее время.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- МИД РФ: Речь об эвакуации российского посольства в Афганистане не идет
- Памфилова назвала число зарегистрированных кандидатов на выборы всех уровней
- Захарова: сбежавший президент Афганистана несёт ответственность за ситуацию в стране
- Цена на газ в Европе упала ниже $500 на заявлениях по «Северному потоку-2»
- Власти Воронежа наградили жителей, спасавших людей после взрыва автобуса
- Эпидемиолог назвала оптимальное время для вакцинации от гриппа
- Врач прокомментировал неожиданный признак перенесённого COVID-19
- В Якутии экс-чиновник получил восемь лет колонии за взятку
- «Мешок» полярного воздуха. Тишковец рассказал о последних днях лета в Москве
- Московский планетарий закроют с 23 августа на ремонт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru