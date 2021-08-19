Захарова: сбежавший президент Афганистана несёт ответственность за ситуацию в стране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за сложившуюся в Афганистане ситуацию несёт ответственность сбежавший из страны президент Ашраф Гани, сообщает РИА Новости.

По её словам, у него были все возможности для обеспечения успеха «межафганского мирного процесса», а также мог содействовать «созданию инклюзивного правительства» с привлечением всех этнополитических сил Афганистана.

«Этот шанс был упущен», - резюмировала Захарова.

Ранее боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана.

Президент Гани сложил полномочия и бежал из страны, объяснив свой поступок желанием «предотвратить бойню». Позже он рассказал, что находится на территории ОАЭ, однако не считает себя предателем и намерен вернуться в Афганистан в ближайшее время.



