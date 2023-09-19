Захарова: Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе

По ее словам, в Москве надеются, что безопасность миротворцев будет обеспечена всеми сторонами. Захарова подчеркнула, что командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

