Захарова: Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе
Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе, несмотря на обострение ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в Москве надеются, что безопасность миротворцев будет обеспечена всеми сторонами. Захарова подчеркнула, что командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана.
Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru