Захарова: РФ ответит на возможные санкции из-за Навального

По словам Захаровой, любые ограничения на международной арене приводят к ответным мерам.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что Франция готовится ввести санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По сведениям издания, ограничения коснутся девяти человек «в президентской администрации и в составе силового аппарата».

Сам Навальный не исключил, что в отношении России введут санкции, связанные с обнаружением в его анализах яда, «потому что это химическое оружие». При этом он выступил против создания «списка Навального», который на Западе предложили создать по аналогии со «списком Магнитского».

