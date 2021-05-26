Захарова резко отреагировала на решение Риги снять флаг России на ЧМ
Латвия своими действиями в отношении российского флага в Риге пытается закрепиться в числе недружественных государств, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, эти недостойные манипуляции являются частью русофобской линии, которую проводят власти Латвии. Подобные провокации пагубно сказываются на двусторонних отношениях.
Ранее сообщалось, что власти Риги заменили флаги России и Белоруссии, которые находились у отеля, где живут участники чемпионата мира по хоккею.
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