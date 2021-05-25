Международная федерация хоккея осудила замену флага Белоруссии в Риге

Накануне мэр Риги заявил, что государственный флаг Белоруссии был снят со стенда на одной из центральных улиц латвийской столицы, где находились все флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Городское руководство подчеркнуло, что акция стала знаком поддержки народа Белоруссии. После получения негативного отзыва от федерации хоккея Стакис также заявил о намерении убрать флаг IIHF.

В тексте сообщения IIHF указано, что действия правительства Белоруссии не должны сказываться на игроках, которые выступают под флагом своей страны на ЧМ. IIHF также обратилась к мэру Риги с просьбой снять флаги IIHF и чемпионата мира с надписью IIHF.

Организация отметила, что IIHF должна сохранять аполитичность. Руководство федерации потребовало не использовать эмблему IIHF совместно с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел Латвии.