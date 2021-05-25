Международная федерация хоккея осудила замену флага Белоруссии в Риге
Международная федерация хоккея (IIHF) выразила протест против действий мэра Риги Мартиньша Стакиса, который распорядился заменить флаг Белоруссии на оппозиционное красно-бело-красное знамя. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
Накануне мэр Риги заявил, что государственный флаг Белоруссии был снят со стенда на одной из центральных улиц латвийской столицы, где находились все флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Городское руководство подчеркнуло, что акция стала знаком поддержки народа Белоруссии. После получения негативного отзыва от федерации хоккея Стакис также заявил о намерении убрать флаг IIHF.
В тексте сообщения IIHF указано, что действия правительства Белоруссии не должны сказываться на игроках, которые выступают под флагом своей страны на ЧМ. IIHF также обратилась к мэру Риги с просьбой снять флаги IIHF и чемпионата мира с надписью IIHF.
Организация отметила, что IIHF должна сохранять аполитичность. Руководство федерации потребовало не использовать эмблему IIHF совместно с политическими заявлениями мэра и министра иностранных дел Латвии.
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