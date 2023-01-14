Захарова рассказала о запрете на въезд в РФ главам МИД и Генштаба Великобритании

Кроме этих британских чиновников в «стоп-листе» указаны имена 36 британских чиновников, силовиков и журналистов.

МИД РФ не намерен публиковать полный список граждан Великобритании, которые из-за запрета не могут въезжать в Россию, - британские власти в курсе конкретных персоналий. По словам Захаровой, Россия может по запросу Лондона предоставить данный «стоп-лист».

«Если от официальных инстанций Соединенного Королевства все же будет проявлен интерес к этому вопросу, то будем готовы информировать британские власти и общественность о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений», — заявила Захарова.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», США могут возобновить выдачу виз гражданам РФ. Такая инициатива — одна из целей нового американского посла в Москве Линн Трейси.

