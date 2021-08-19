Захарова рассказала, как Россия помогала Афганистану
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Тульской службы новостей» заявила, что с 2020 года российская помощь Афганистану составила три миллиона долларов.
По её словам, Москва регулярно оказывает гуманитарную помощь Кабулу по линии международных организаций, в том числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
«В условиях пандемии Россия поставляла в Афганистан, в том числе и медицинское оборудование... однокомпонентные тест-системы, реагенты для лабораторной диагностики, антисептики», - отметила представитель дипведомства.
Захарова добавила, что в нынешних условиях следует дождаться, «когда в Афганистане заработают институты государственного управления».
Ранее Захарова заявила, что ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несёт сбежавший из страны президент Ашраф Гани.
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