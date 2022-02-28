Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину

По ее словам, эти действие заставляют задуматься, насколько завершился процесс денацификации в самой Германии. Согласно позиции Захаровой, «оставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и марадеров».

Ранее до начала военных действий на территории Украины Германия отказывалась поставлять оружие в страну.



