Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поставки немецких вооружений на Украину. Комментарий размещен в Telegram-канале МИД РФ.

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По ее словам, эти действие заставляют задуматься, насколько завершился процесс денацификации в самой Германии. Согласно позиции Захаровой, «оставленные вооружения легко могут стать на украинской территории добычей неонацистов, террористов и марадеров».

Ранее до начала военных действий на территории Украины Германия отказывалась поставлять оружие в страну.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:УкраинаМария Захарова
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