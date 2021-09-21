Захарова подтвердила встречу спецпредставителя президента РФ с руководством «Талибана»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов встречался с назначенным запрещённым в России радикальным движением «Талибан» главой временного правительства Афганистана муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, сообщает ТАСС.
По её словам во встрече приняли участие также «коллеги из КНР и Пакистана».
«Мы дадим более подробное сообщение по итогам этих контактов», - заключила Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним тоже нужно.
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