Захарова подтвердила встречу спецпредставителя президента РФ с руководством «Талибана»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов встречался с назначенным запрещённым в России радикальным движением «Талибан» главой временного правительства Афганистана муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, сообщает ТАСС.

По её словам во встрече приняли участие также «коллеги из КНР и Пакистана».

«Мы дадим более подробное сообщение по итогам этих контактов», - заключила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что временное правительство в Афганистане нельзя назвать репрезентативным, но работать с ним тоже нужно.