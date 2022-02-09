Армения заявила о передаче Азербайджану останков 108 человек, воевавших в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в течение года Армения передала Азербайджану останки 108 человек, которые считались пропавшими без вести со времен первой войны в Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян заявил о готовности Армении к заключению мира с Азербайджаном

Седьмого февраля, согласно договоренности, Азербайджан вернул Армении восемь военнослужащих в обмен на предоставление информации о местах захоронений военных и гражданских лиц, которые погибли во время первой армяно-азербайджанской войны.

Ранее вопрос о передаче Азербайджану информации о местах массовых захоронений поднимался и на видеоконференции президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Никол ПашинянАзербайджанАрмения
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