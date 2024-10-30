По её словам, вбросы американских СМИ о якобы имеющейся в России военно-биологической деятельности являются частью проводимой Вашингтоном пропагандисткой кампании, цель которой - дискредитировать активности российских инициатив в области биологической безопасности.

«США вновь на основе домыслов тиражирует несостоятельные претензии в адрес Москвы о некой военно-биологической программе и якобы нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия» - сказала Захарова.

Она добавила, что таким образом Белый дом пытается отвлечь внимание международного сообщества от непрозрачной деятельности Соединённых Штатов в этой сфере.

Ранее посольство РФ обвинило Великобританию в замалчивании использования Украиной химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

