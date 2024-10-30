Захарова обвинила США во вбросах о военно-биологической программе России
Деятельность России в биологической сфере соответствует международному праву. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, вбросы американских СМИ о якобы имеющейся в России военно-биологической деятельности являются частью проводимой Вашингтоном пропагандисткой кампании, цель которой - дискредитировать активности российских инициатив в области биологической безопасности.
«США вновь на основе домыслов тиражирует несостоятельные претензии в адрес Москвы о некой военно-биологической программе и якобы нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия» - сказала Захарова.
Она добавила, что таким образом Белый дом пытается отвлечь внимание международного сообщества от непрозрачной деятельности Соединённых Штатов в этой сфере.
Ранее посольство РФ обвинило Великобританию в замалчивании использования Украиной химоружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru