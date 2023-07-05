Песков: Россия своевременно обнародует решение по зерновой сделке

Оснований для продления зерновой сделки пока нет, однако еще остается время для выполнения части договоренностей, касающейся России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надежд мало»: Песков о продлении зерновой сделки

Представитель Кремля указал, что официально решение о продлении или непродлении договоренностей не озвучивали, Москва объявит об этом «своевременно».

«Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, сейчас «особо не усматривается» оснований для продления зерновой сделки.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии оснований для дальнейшего продолжения черноморской зерновой инициативы. Срок действия договоренностей истекает 17 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияЗерноДмитрий Песков

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