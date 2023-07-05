Песков: Россия своевременно обнародует решение по зерновой сделке

Представитель Кремля указал, что официально решение о продлении или непродлении договоренностей не озвучивали, Москва объявит об этом «своевременно».

«Пока еще время есть. Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, сейчас «особо не усматривается» оснований для продления зерновой сделки.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии оснований для дальнейшего продолжения черноморской зерновой инициативы. Срок действия договоренностей истекает 17 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

