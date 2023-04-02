Захарова о гибели Татарского: Запад стал соучастником травли российских журналистов
Российские журналисты постоянно подвергаются угрозам со стороны Киева и «его вдохновителей», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что российских журналистов подвергают травле, клеймят специальными маркировками на американских площадках и устраивают «охоту на ведьм».
«Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие», - возмутилась Захарова.
По ее словам, западные страны не провели ни одного расследования по факту гибели российского журналиста. Представитель МИД обратила внимание на отсутствие реакции в столицах западных стран на гибель военкора Владлена Татарского.
«Поразительна реакция в Киеве, где получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего», - написала Захарова.
Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходил творческий вечер блогера.
Взрывчатка могла находиться в статуэтке, которую вручила военкору девушка. Предположительно, ее зовут Мария Ярун, она из Ивано-Франковска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru