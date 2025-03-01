Захарова назвала визит Зеленского в США дипломатическим провалом киевского режима

По ее словам, украинский лидер подтвердил своим хамским поведением то, что он опасен для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны.

Захарова выразила мнение, что справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин украинского кризиса.

Ранее, комментируя спор лидеров двух государств в Белом доме, Захарова удивилась сдержанности президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» Зеленскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

