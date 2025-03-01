Захарова назвала визит Зеленского в США дипломатическим провалом киевского режима
Глава российского МИД Мария Захарова назвала визит президета Украины Владимира Зеленского в Вашингтон полнейшим политическим и дипломатическим провалом киевского режима.
По ее словам, украинский лидер подтвердил своим хамским поведением то, что он опасен для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны.
Захарова выразила мнение, что справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин украинского кризиса.
Ранее, комментируя спор лидеров двух государств в Белом доме, Захарова удивилась сдержанности президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» Зеленскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru