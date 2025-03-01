Захарова назвала визит Зеленского в США дипломатическим провалом киевского режима

Глава российского МИД Мария Захарова назвала визит президета Украины Владимира Зеленского в Вашингтон полнейшим политическим и дипломатическим провалом киевского режима.

«Затрещина от хозяев»: Мир отреагировал на перепалку Трампа и Зеленского

По ее словам, украинский лидер подтвердил своим хамским поведением то, что он опасен для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны.

Захарова выразила мнение, что справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин украинского кризиса.

Ранее, комментируя спор лидеров двух государств в Белом доме, Захарова удивилась сдержанности президента США Дональда Трампа и вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые «сдержались и не вмазали» Зеленскому, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПереговорыСШАВладимир ЗеленскийМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры