Захарова назвала удар БПЛА по Тирасполю попыткой посеять панику
Удар беспилотником-камикадзе по Тирасполю является попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
«Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима», - сказала Захарова.
Она отметила, что в результате налета уничтожен транспортный вертолет вооруженных сил непризнанной республики.
Беспилотник-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе в воскресенье, 17 марта. Пострадавших нет. В результате падения дрона произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru