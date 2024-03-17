Захарова назвала удар БПЛА по Тирасполю попыткой посеять панику

Удар беспилотником-камикадзе по Тирасполю является попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима», - сказала Захарова.

Она отметила, что в результате налета уничтожен транспортный вертолет вооруженных сил непризнанной республики.

Беспилотник-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе в воскресенье, 17 марта. Пострадавших нет. В результате падения дрона произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:БеспилотникиПриднестровьеМИД РФМария Захарова

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