Молдавия отвергла причастность Украины к атаке БПЛА в Приднестровье

Бюро по реинтеграции кабинета министров Молдавии отвергло причастность Украины к атаке воинской части в Приднестровье с помощью беспилотника-камикадзе.

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В ведомстве не подтвердили поступившую из непризнанной республики информацию об ударе беспилотником со стороны Украины.

«Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», - говорится в сообщении в Telegram-канале молдавского ведомства.

Беспилотник-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе в воскресенье, 17 марта. На территории начался пожар. По данным СМИ, в результате падения дрона уничтожен неисправный вертолет, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БеспилотникиПриднестровьеУкраинаМолдавия

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