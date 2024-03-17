Молдавия отвергла причастность Украины к атаке БПЛА в Приднестровье
Бюро по реинтеграции кабинета министров Молдавии отвергло причастность Украины к атаке воинской части в Приднестровье с помощью беспилотника-камикадзе.
В ведомстве не подтвердили поступившую из непризнанной республики информацию об ударе беспилотником со стороны Украины.
«Власти в Кишиневе, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», - говорится в сообщении в Telegram-канале молдавского ведомства.
Беспилотник-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе в воскресенье, 17 марта. На территории начался пожар. По данным СМИ, в результате падения дрона уничтожен неисправный вертолет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru