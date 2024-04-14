Захарова напомнила, что Израиль не осудил украинские удары по России
Израиль не выступал с осуждением украинских атак по территории России, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала заявление посла Израиля в России Симоны Гальперин с просьбой к Москве осудить атаку со стороны Ирана.
«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Иран нанес удар по Израилю ракетами и беспилотниками в ночь на 14 апреля. Операция была проведена в ответ на атаку на консульство исламской республики в Дамаске в начале месяца, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru