После данных об инфляции в США резко упал долларовый индекс

Долларовый индекс резко упал после данных о более резком, чем ожидалось, замедлении инфляции в Штатах в октябре. Также доходность 10-летних государственных облигаций США опустилась ниже 4%.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), рухнул на 1,2%, до 109,25 пункта. Доходность 10-летних US Treasuries упала на 22 базисных пункта, до 3,924%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США взлетели на 2,6-4,1%, тогда как до публикации статистики они росли на 0,2-0,4%.

По данным Интерфакс, потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года после роста на 8,2% в сентябре. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января и оказалась значительно ниже прогнозов рынка.

Ослабление инфляции станет аргументом в пользу менее агрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, надеются инвесторы. В середине декабря состоится следующее и последнее в этом году заседание Федрезерва.







