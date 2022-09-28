Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье
Консул Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, ранее задержанный ФСБ за сбор секретных сведений, покинул Приморский край, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя представительства МИД во Владивостоке Андрея Бровареца.
Дипломат вылетел из Владивостока в Москву. Оттуда он вылетит в Японию, предварительно сделав пересадку в Дубае.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении шпионской акции японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори. Дипломат задержан с поличным при получении за деньги сведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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