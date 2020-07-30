Задержанные в Белоруссии россияне дают показания

Равков прибыл в ЦИК, где сегодня проходит экстренная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.

О задержании 33 россиян накануне сообщили белорусские СМИ, которые назвали их «боевиками иностранной частной военной компании». Позднее было объявлено, что это наёмники из ЧВК «Вагнер». Нескольких из них опознал как своих бывших бойцов в Донбассе Захар Прилепин.

В Минске утверждают, что наёмники прибыли с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед августовскими выборами президента страны. Российские обозреватели и телеграм-каналы, однако, придерживаются версии, согласно которой «вагнеровцы» не собирались задерживаться в Белоруссии, используя страну как хаб для отправки в другие государства.

