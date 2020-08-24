Задержания активистов идут в центре Минска
Сотрудники силовых структур Белоруссии проводят задержания активистов, которые вечером вновь начали собираться в районе площади Независимости в Минске, информирует агентство tut.by. Согласно сообщению, бойцы ОМОНа не дали протестующим установить оборудование для общения в формате «свободного микрофона».
По сообщению очевидцев, в центре белорусской столицы собралось немного граждан – в основном молодые люди с бело-красно-белой символикой. Они вели себя смирно, никаких лозунгов не скандировали.
Массовые акции протеста в городах Белоруссии проходят с вечера 9 августа после окончания президентских выборов. Согласно официальным данным, победил с результатом 80% действующий глава государства Александр Лукашенко. Его соперники не признали этих результатов.
По предложению оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, в республике образован Координационный совет оппозиции. Следственный комитет республики уже вызвал на допрос 5 членов президиума совета, в том числе, Нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич по делу о создании антиправительственной организации.
Ещё двое задержаны сегодня по обвинению в организации несанкционированного митинга. Их местонахождение неизвестно, адвокаты не могут к ним попасть.
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