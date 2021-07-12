Яшин покинул пост главы Красносельского района

Яшин отметил, что в последнее время силовики усиленно проверяют его администрацию. Оппозиционер назвал эти действия «политическим заказом». «Я бы не хотел оставлять после себя руины… Поэтому сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа», — подчеркнул политик.

Илья Яшин был главой Красносельского района с 2017 года. На предстоящих муниципальных выборах 27 июля его команда выдвинет на должность главы района Елену Котеночкину, пишет URA.RU.

