Яровая рассказала о последствиях запрета въезда Карлсона в США

По её словам, если после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американские власти закроют журналисту Такеру Карлсону въезд в США, то им придется «демонтировать статую Свободы».

«Это точно не понравится гражданам США... Сокрытие правды, равно как и преступные санкции, — это путь в любом случае бесперспективный», - заключила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

