Яровая рассказала о последствиях запрета въезда Карлсона в США
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что политика США построена на фейках и обмане «своих граждан и всего мира», сообщает NEWS.ru.
По её словам, если после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американские власти закроют журналисту Такеру Карлсону въезд в США, то им придется «демонтировать статую Свободы».
«Это точно не понравится гражданам США... Сокрытие правды, равно как и преступные санкции, — это путь в любом случае бесперспективный», - заключила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Карлсон не выступает за Россию, но его позиция отличается от подходов англосаксонских СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru