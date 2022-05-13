Яровая назвала заявление премьера Польши о русском мире «преступлением»
Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о русском мире является преступлением, фашистским заявлением и его личным позором. Об этом сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
Ранее Моравецкий в материале для британской газеты The Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью», которую, по его мнению, следует «искоренить».
Яровая добавила, что «градус русофобии зашкалил все барометры», а своими заявлениями премьер Польши предлагает уничтожить язык и культуру миллионов людей. В связи с этим вице-спикер отметила, что ненависть к народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание Моравецкого является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.
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