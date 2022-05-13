Яровая назвала заявление премьера Польши о русском мире «преступлением»

Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о русском мире является преступлением, фашистским заявлением и его личным позором. Об этом сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Ранее Моравецкий в материале для британской газеты The Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью», которую, по его мнению, следует «искоренить».