Яровая назвала заявление премьера Польши о русском мире «преступлением»

Высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о русском мире является преступлением, фашистским заявлением и его личным позором. Об этом сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Ранее Моравецкий в материале для британской газеты The Telegraph назвал русский мир «раковой опухолью», которую, по его мнению, следует «искоренить».

«Русофобский авангард»: В Польше призвали уничтожить «русский мир»

Яровая добавила, что «градус русофобии зашкалил все барометры», а своими заявлениями премьер Польши предлагает уничтожить язык и культуру миллионов людей. В связи с этим вице-спикер отметила, что ненависть к народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание Моравецкого является квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила польских политиков и польское общество.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрРоссияПольшаГосдумаИрина Яровая
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры