Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро
Япония высылает одного сотрудника консульства России в Саппоро в ответ на высылку консула во Владивостоке. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского МИД Есимасу Хаяси.
Российскому дипломату предписано покинуть Японию до 10 октября.
На минувшей неделе ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за шпионаж. Дипломат был задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества РФс одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в Приморском крае.
Тацунори объявили персоной нон грата выдворили из России. Как сообщали СМИ, Токио в качестве ответной меры может выслать консула из одного из российских представительств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Лукашенко: США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены
- Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике
- Лукашенко признал участие Белоруссия в СВО на Украине, но без военных
- Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро
- Следственный комитет проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
- Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ
- В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан
- Лавров: Признание референдумов странами Запада непринципиально для России
- Зеленский ввел в действие решение о невозможности переговоров с Путиным
- Times: НАТО допускает ядерные испытаниях России в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru