Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро

Российскому дипломату предписано покинуть Японию до 10 октября.

На минувшей неделе ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за шпионаж. Дипломат был задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества РФс одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Тацунори объявили персоной нон грата выдворили из России. Как сообщали СМИ, Токио в качестве ответной меры может выслать консула из одного из российских представительств.

