Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро

Япония высылает одного сотрудника консульства России в Саппоро в ответ на высылку консула во Владивостоке. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского МИД Есимасу Хаяси.

Задержанный во Владивостоке японский консул покинул Приморье

Российскому дипломату предписано покинуть Японию до 10 октября.

На минувшей неделе ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори за шпионаж. Дипломат был задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об аспектах сотрудничества РФс одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии западных санкций на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Тацунори объявили персоной нон грата выдворили из России. Как сообщали СМИ, Токио в качестве ответной меры может выслать консула из одного из российских представительств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонсульствоДипломатыВысылкаЯпония
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