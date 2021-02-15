Япония сохранит свой курс по вопросу принадлежности Курил

Япония продолжит добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающих отчуждение территорий государства. Об этом в понедельник заявил глава кабмина Кацунобу Като.

Он добавил, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ провел с президентом Владимиром Путиным телефонный разговор после принятия поправок в Конституцию РФ. Абэ подтвердил достигнутую ранее договоренность об ускорении процесса переговоров о мирном договоре на основе совместной декларации 1956 года.

Ранее глава МИД Японии сообщил, что Токио планирует обсудить с Россией возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах после окончания пандемии коронавируса.

В Госдуме предложили жаждущим Курил японцам почитать Конституцию

Южная часть Курил перешла под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.



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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:КурилыЯпония
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