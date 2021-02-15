Япония сохранит свой курс по вопросу принадлежности Курил
Япония продолжит добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающих отчуждение территорий государства. Об этом в понедельник заявил глава кабмина Кацунобу Като.
Он добавил, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ провел с президентом Владимиром Путиным телефонный разговор после принятия поправок в Конституцию РФ. Абэ подтвердил достигнутую ранее договоренность об ускорении процесса переговоров о мирном договоре на основе совместной декларации 1956 года.
Ранее глава МИД Японии сообщил, что Токио планирует обсудить с Россией возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах после окончания пандемии коронавируса.
Южная часть Курил перешла под контроль СССР после окончания Второй мировой войны. Япония оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.
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