Япония сохранит свой курс по вопросу принадлежности Курил

Япония продолжит добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающих отчуждение территорий государства. Об этом в понедельник заявил глава кабмина Кацунобу Като.

Он добавил, что бывший премьер Японии Синдзо Абэ провел с президентом Владимиром Путиным телефонный разговор после принятия поправок в Конституцию РФ. Абэ подтвердил достигнутую ранее договоренность об ускорении процесса переговоров о мирном договоре на основе совместной декларации 1956 года.

Ранее глава МИД Японии сообщил, что Токио планирует обсудить с Россией возможность возобновления проектов совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах после окончания пандемии коронавируса.