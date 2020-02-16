«Яндекс» пообещал исправить карту «Кинопоиска» с украинским Крымом
Карта «Кинопоиска», на которой Крым обозначен украинской территорией, была размещена на сайте ресурса десять лет назад и с тех пор не обновлялась. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекса» журналистам радиостанции «Говорит Москва».
«Эта карта была опубликована в 2010 году и носит иллюстративную роль. С тех пор она не обновлялась и не претендует на актуальность. Мы постепенно обновляем дизайн "Кинопоиска", этот раздел также будет обновлен», — пооббещали представители «Яндекса».
Напомним, пользователи киноресурса обратили внимание на отсутствие Крыма, если выбрать ранжирование картин по странам, сайт показывает карту без Крыма.
Ранее Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как российская территория.Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что это важный шаг, но считать его большим сдвигом в российско-американских отношениях не нужно.
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