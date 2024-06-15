Якушева назначили врио секретаря генсовета «Единой России»
15 июня 202416:44
Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета партии, сообщили в пресс-службе партии.
На должность его назначил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.
Якушев приступит к выполнению обязанностей секретаря генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «ЕР».
Ранее из совета Фонда кино исключили главу правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, бывшего советника президента Владимира Толстого и режиссера Владимира Хотиненко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru