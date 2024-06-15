Якушева назначили врио секретаря генсовета «Единой России»

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев стал врио секретаря генсовета партии, сообщили в пресс-службе партии.

«На предельных возможностях»: Любимов объяснил новые назначения в театрах Москвы

На должность его назначил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

Якушев приступит к выполнению обязанностей секретаря генсовета после проведения съезда и обновления состава руководящего органа «ЕР».

Ранее из совета Фонда кино исключили главу правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, бывшего советника президента Владимира Толстого и режиссера Владимира Хотиненко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Минстроя
ТЕГИ:Единая РоссияВладимир Якушев

Горячие новости

Все новости

партнеры