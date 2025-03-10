Песков: Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии
Ситуация в Сирии, где происходят проявления насилия, не могут не вызывать глубокую озабоченность Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эту озабоченность разделяют во многих странах мира, а также в ООН.
Песков отметил, что в Москве считают, что «срочно нужно рассматривать этот вопрос», чтобы исключить насилие.
«По российским базам мы ничего не комментируем», - добавил представитель Кремля.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и США запросили срочные закрытые консультации в Совбезе ООН по ситуации в Сирии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru