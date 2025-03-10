Песков: Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии

По его словам, эту озабоченность разделяют во многих странах мира, а также в ООН.

Песков отметил, что в Москве считают, что «срочно нужно рассматривать этот вопрос», чтобы исключить насилие.

«По российским базам мы ничего не комментируем», - добавил представитель Кремля.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и США запросили срочные закрытые консультации в Совбезе ООН по ситуации в Сирии, сообщает RT.

