Песков: Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии

Ситуация в Сирии, где происходят проявления насилия, не могут не вызывать глубокую озабоченность Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, эту озабоченность разделяют во многих странах мира, а также в ООН.

Песков отметил, что в Москве считают, что «срочно нужно рассматривать этот вопрос», чтобы исключить насилие.

«По российским базам мы ничего не комментируем», - добавил представитель Кремля.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и США запросили срочные закрытые консультации в Совбезе ООН по ситуации в Сирии, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СирияВоенные БазыРоссияДмитрий Песков

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