Выступление Путина ожидается утром 21 сентября

Выступление президента РФ Владимира Путина ожидается утром 21 сентября. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.

По данным источника «Базы», в эфире речь президента покажут с 9 до 10 утра по мск. Отмечается, что о таком времени предупредили российские телеканалы и радиостанции.

Ранее президент Сербии Александар Вучич спрогнозировал, что может сказать в своем ожидаемом в ближайшее время обращении Путин. По мнению сербского лидера, спецоперация перерастает в большой военный конфликт и вопрос только в его границах.





