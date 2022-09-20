Выступление Путина ожидается утром 21 сентября
Выступление президента РФ Владимира Путина ожидается утром 21 сентября. Об этом сообщается в новостных телеграм-каналах.
По данным источника «Базы», в эфире речь президента покажут с 9 до 10 утра по мск. Отмечается, что о таком времени предупредили российские телеканалы и радиостанции.
Ранее президент Сербии Александар Вучич спрогнозировал, что может сказать в своем ожидаемом в ближайшее время обращении Путин. По мнению сербского лидера, спецоперация перерастает в большой военный конфликт и вопрос только в его границах.
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