Выборы президента в Херсонской области проведут досрочно
В Херсонской области досрочно проведут выборы президента, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова
Проведение досрочного голосования в регионе возможно с 25 февраля 2024 года. Для получения бюллетеня избиратели могут предъявить не только российский паспорт, но и ряд других документов.
В избиркоме региона уточнили, что населенным пунктам на левобережье Днепра присвоили статус «труднодоступных». Проголосовать на выборах смогут даже те, у кого нет регистрации в регионе. Им нужно будет «прикрепиться по месту своего пребывания».
Ранее стало известно, что решение о регистрации кандидатов будет принято ЦИК не позднее 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru