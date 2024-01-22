Выборы президента в Херсонской области проведут досрочно

В Херсонской области досрочно проведут выборы президента, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова

Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку президента на выборах

Проведение досрочного голосования в регионе возможно с 25 февраля 2024 года. Для получения бюллетеня избиратели могут предъявить не только российский паспорт, но и ряд других документов.

В избиркоме региона уточнили, что населенным пунктам на левобережье Днепра присвоили статус «труднодоступных». Проголосовать на выборах смогут даже те, у кого нет регистрации в регионе. Им нужно будет «прикрепиться по месту своего пребывания».

Ранее стало известно, что решение о регистрации кандидатов будет принято ЦИК не позднее 10 февраля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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