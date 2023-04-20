Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в сентябре

Председатель регионального избиркома Алексей Подушкин отметил, что выборы главы края были запланированы на 2023 год и должны были пройти независимо от решения Александра Усса об отставке, поэтому ситуация никоим образом не изменилась.

«Выборы губернатора должны были пройти в плановом режиме... деньги в бюджете запланированы... выборы пройдут в единый день голосования в сентябре», - заключил он.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил от него предложение продолжить работу на федеральном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».