Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в сентябре
Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования в сентябре, сообщает ТАСС.
Председатель регионального избиркома Алексей Подушкин отметил, что выборы главы края были запланированы на 2023 год и должны были пройти независимо от решения Александра Усса об отставке, поэтому ситуация никоим образом не изменилась.
«Выборы губернатора должны были пройти в плановом режиме... деньги в бюджете запланированы... выборы пройдут в единый день голосования в сентябре», - заключил он.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным получил от него предложение продолжить работу на федеральном уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Власти Киева разорвали договор об аренде земли с посольством России
- Выборы нового губернатора Красноярского края пройдут в сентябре
- Пригожин предложил помощь в урегулировании конфликта в Судане
- Малый драматический театр в Петербурге перенес спектакли с Козловским
- Московский Политех из-за кори перевел ряд групп на дистанционное обучение
- Замминистра финансов Котюков стал врио губернатора Красноярского края
- В столице стартовал 45-й Московский международный кинофестиваль
- Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в восьмой партии матча за титул чемпиона мира
- Власти Севастополя отменили первомайскую демонстрацию
- «Коммерсант»: Росавиации предложили обязать владельцев беспилотников устанавливать транспондеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru