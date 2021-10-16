Вучич: встреча с Путиным станет решающей для газового контракта РФ и Сербии

Встреча с российским лидером Владимиром Путиным станет решающей для заключения контракта на поставку газа в Сербию. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

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«Мы платим 270 долларов [за кубометр], в настоящий момент это лучшая цена в Европе», - отметил политик. При этом он подчеркнул, что в сербских хранилищах остается 268 миллионов кубометров, а у России есть еще 170 миллионов в ПГХ Сербии, и стране не хватает еще 100-120 миллионов кубических метров.

По словам Вучича, он намерен просить Путина продлить контракт по низким ценам. Встреча двух лидеров состоится 25 ноября. Кроме того, одной из темой переговоров останется ситуация в Косово.

Россия может пойти навстречу Сербии в вопросе цены на газ, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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