Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной
Президент Сербии Александар Вучич назвал конфликт на территории Украины мировой войной, в которой Запад сражается с РФ посредством украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Вучича, называть Российско-украинский конфликт локальной войной неправильно. Президент отметил, что этот конфликт влияет и на Балканы, однако власти делают все для сохранения мира в регионе.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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