Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной

По мнению Вучича, называть Российско-украинский конфликт локальной войной неправильно. Президент отметил, что этот конфликт влияет и на Балканы, однако власти делают все для сохранения мира в регионе.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

